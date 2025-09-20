Ucciso e dato alle fiamme un 62enne tre arresti nel Milanese
AGI - Aggredito in casa, ucciso a coltellate e poi il suo corpo dato alle fiamme per non lasciare alcuna traccia. Ma non è andato tutto secondo i piani. E anche se sono serviti due mesi per rimettere assieme ogni tassello, la squadra mobile di Milano ha ricostruito l' omicidio di un italiano 62enne di origine turca, il cui corpo fu trovato carbonizzato in un appartamento di Sesto San Giovanni. Tre persone sono in stato di fermo, come ha disposto la procura di Monza. Sono un italiano di 38 anni, un albanese di 33 anni e una donna italiana di 36 anni e sono tutti indagati per omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. 🔗 Leggi su Agi.it
