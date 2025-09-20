Ucciso e bruciato per timore che diffondesse un video hot | tre fermi per l’omicidio del cognato del boss della mafia turca

Avevano paura che diffondesse un video hot. Per questo motivo lo hanno ucciso e hanno dato alle fiamme il cadavere. È una storia di violenza efferata quella ricostruita dagli investigatori dietro all’omicidio di Hayati Aroyo, 62enne italo-turco trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La polizia, coordinata dalla procura di Monza, ha fermato tre persone: due uomini di 38 e 33 anni e una donna di 36, accusati di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. Dalle indagini è emerso che la vittima era stata colpita da circa trenta coltellate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ucciso e bruciato per timore che diffondesse un video hot”: tre fermi per l’omicidio del cognato del boss della mafia turca

