Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni | fermati due uomini e una donna

Milano, 20 settembre 2025 – Svolta nel delitto di Hayati Aroyo, 62 anni, l'uomo di origine turche, ucciso con decine di coltellate in un monolocale al piano terra di uno stabile di via Fogagnolo 130, a Sesto San Giovanni. Era il 23 luglio scorso e ora a distanza di meno di due mesi, la polizia coordinata dalla Procura di Monza, ha eseguito il fermo disposto dal pubblico ministero titolare delle indagini, nei confronti di tre soggetti cui vengono contestati i reati di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. Il gruppo. Il gruppo è composto da un italiano del 1987, un albanese del 1992 e una donna italiana del 1989. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: fermati due uomini e una donna

In questa notizia si parla di: ucciso - bruciato

Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto

Orrore in Brasile: linciato e bruciato vivo in diretta social l’uomo accusato di aver ucciso una bimba

Ucciso e bruciato a Sesto: il giallo dell’uomo senza nome. Ha aperto la porta al suo assassino

?Elisa? Trama: Elisa, 35 anni, è in carcere da dieci anni, condannata per avere, senza motivi apparenti, ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il cadavere. Sostiene di ricordare poco o niente del delitto, come se avesse alzato un velo Vai su Facebook

Milano, ucciso e bruciato in appartamento a Sesto San Giovanni: tre fermi; Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: fermati due uomini a una donna; Ucciso con oltre 20 coltellate e dato alle fiamme: l'autopsia conferma l'ipotesi omicidio e poi incendio.

Milano, ucciso e bruciato in appartamento a Sesto San Giovanni: tre fermi - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, giovedì sera ha eseguito il fermo di indiziato ... iltempo.it scrive

Milano, ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni: tre fermi - La polizia ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per l'omicidio di un uomo trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartam ... Da tg24.sky.it