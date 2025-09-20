Ucciso con 30 coltellate poi bruciato tra le fiamme | tre fermi per l' omicidio del cognato del boss turco

20 set 2025

Prima le coltellate, almeno trenta, poi le fiamme. Ora per l'omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, avvenuto a Sesto San Giovanni (Milano) lo scorso 23 luglio la polizia di Stato ha fermato i presunti autori.Giovedì sera è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ucciso - coltellate

