Uccisa dalla ruspa in spiaggia Procura chiede giudizio immediato per Gnoli Indagato anche il figlio

Chiuse le indagini sulla tragedia dello scorso 24 maggio sulla spiaggia di Pinarella, dove il 54enne Lerry Gnoli era alla guida della ruspa che schiacciò e uccise la 66enne Elisa Spadavecchia, turista di Creazzo (Vicenza). La Procura di Ravenna ha infatti presentato la richiesta di giudizio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it