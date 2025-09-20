Uccisa dalla ruspa in spiaggia Procura chiede giudizio immediato per Gnoli Indagato anche il figlio

Chiuse le indagini sulla tragedia dello scorso 24 maggio sulla spiaggia di Pinarella, dove il 54enne Lerry Gnoli era alla guida della ruspa che schiacciò e uccise la 66enne Elisa Spadavecchia, turista di Creazzo (Vicenza). La Procura di Ravenna ha infatti presentato la richiesta di giudizio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

uccisa ruspa spiaggia procuraTurista uccisa dalla ruspa in spiaggia, indagini chiuse. Indagato anche il figlio di Lerry Gnoli - Il dramma a Pinarella lo scorso 24 maggio: la Procura ha chiesto il giudizio immediato per il 54enne alla guida del mezzo ... Lo riporta bologna.repubblica.it

Turista travolta e uccisa dalla ruspa, indagato anche il figlio di Gnoli - Il giovane è titolare della ditta per la quale lavorava il padre, in carcere con l'accusa di omicidio colposo aggravato ... Riporta rainews.it

