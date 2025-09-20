Cervia (Ravenna), 20 settembre 2025 – Quella mattina di fine maggio, a Pinarella, l’aria era insolitamente fresca e la spiaggia ancora semivuota. Pochi bagnanti, qualche camminatore. Tra loro c’era Elisa Spadavecchia, 66 anni, che percorreva a passo lento la battigia, senza immaginare che di lì a poco sarebbe stata travolta da una ruspa in retromarcia. A distanza di quattro mesi, la procura di Ravenna ha chiuso le indagini disponendo un decreto di giudizio immediato per Lerry Gnoli, 54 anni, alla guida del mezzo. Una scelta che salta l’udienza preliminare e che viene adottata solo quando il quadro probatorio è considerato solido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dalla ruspa a Pinarella, indagato il figlio dell’autista