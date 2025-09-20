Tuttosport – Abbiamo tirato più della Juve Rigore Orban? Ha grande personalità
2025-09-20 21:33:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: “Le ultime due nostre prestazioni lasciano ben sperare e penso che anche oggi si sia visto il nostro spirito. Abbiamo ancora margine di crescita. Siamo riusciti a tirare in porta più della Juve, pur subendo gol sulla nostra unica sbavatura. Sono contento della prestazione e i ragazzi sono riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato”. Queste le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’ Hellas Verona, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus. “Questa squadra è in gran parte nuova e ha bisogno di crescere e lavorare insieme. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
