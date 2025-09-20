Tutto pronto per il ritorno in Giunta di Luca Sammartino ma c' è chi dice no | Posto tenuto in caldo per un anno

Mentre la staffetta tra il dimissionario assessore regionale all'Agricoltura Salvatore Barbagallo e il suo successore Luca Sammartino sta per prendere sempre più forma nella stanza dei bottoni della Regione, l'opposizione in coro si dice contraria. Il presidente Schifani dovrebbe formalizzare la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tutto - pronto

Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi

Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena

Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma

#Azzurri Partner Cup, tutto pronto a Coverciano: in campo anche il Corriere dello Sport - X Vai su X

Tutto pronto per Emilia Street Parade, la festa che celebra il rinnovamento della SS9 e la Mutoid Waste Company: domani (sabato 20 settembre) alle ore 17,30 la biciclettata, dalle 19 musica dal vivo, alle 20,30 lo spettacolo e a seguire djset in quattro postazio Vai su Facebook

Tutto pronto per il ritorno in Giunta di Luca Sammartino, ma c'è chi dice no: Posto tenuto in caldo per un anno; Regione, tutto pronto per il rientro in giunta di Luca Sammartino dopo le dimissioni di Barbagallo; Tutto pronto per il Palio della Mezzaluna, il ritorno della rievocazione storica.

Regione, tutto pronto per il rientro in giunta di Luca Sammartino dopo le dimissioni di Barbagallo - Il presidente Schifani formalizzerà la nomina lunedì mattina, con il ritorno nella squadra di governo dell'uomo forte della Lega in Sicilia ... Riporta msn.com

A Perticara torna la sagra della polenta - È tutto pronto a Perticara, borgo dell’alta Valmarecchia, per accogliere il ritorno delle sue domeniche più attese e saporite: quelle della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco, giunta ques ... Scrive newsrimini.it