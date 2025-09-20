A tavola ci si siede sempre per festeggiare: compleanni, anniversari, matrimoni e battesimi. A volte anche per cantieri chiusi o accordi raggiunti. Funziona così anche con la politica. Magari lontano dalle sagre di partito, in salette più discrete. Come fu il patto del casoncello che, anni fa, vide spartirsi cariche ed incarichi tra centrodestra e centrosinistra. Stavolta il menù è tutto concentrato sul centrodestra che vuole ridisegnare le sue geometrie in terra bergamasca, mentre a Roma si decide per il prossimo presidente di regione per Veneto e Lombardia. Pare che questa volta il tavolo sia riservato per tre: Alessandro Sorte (Forza Italia), Andrea Tremaglia (Fratelli d’Italia) e Fabrizio Sala (Lega). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Tutto pronto per il patto dello scarpinocc, nel menù? La poltrona di Gandolfi