N el cuore di settembre, i primi venti autunnali portano i mood visti in anteprima sulle passerelle. Che dettano i nuovi canoni su come abbinare il gessato in stile moderno e sofisticato. Svecchiandolo attraverso nuove costruzioni e abbinamenti cool. Autunno glam: 5 look ad alto tasso di stile X Il pinstripe – femminile – di ultima generazione esce definitivamente dai mood classici. Lontano dai look stile consiglio d’amministrazione anni ’80 o gangster in doppiopetto, oggi sussurra un’eleganza sovversiva. Espressa attraverso volumi morbidi, tagli imprevisti, e accenti che sembrano dettagli rubati dal futuro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutti i modi più cool di indossare il gessato nell'Inverno 2025/2026, prendendo nota dagli esempi più belli degli stilisti