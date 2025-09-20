Tutti i Belli per la Vuelle Il socio n35 arriva da Lucrezia

Il Consorzio ingloba il socio n.35: il gruppo si allarga con l’ingresso di Belli srl, azienda di Lucrezia di Cartoceto, realtà consolidata nel settore edile che si contraddistingue per impegno quotidiano, spirito di squadra, valorizzazione dei giovani e futuro del territorio: "Accogliamo con grande soddisfazione nel Consorzio l’azienda Belli srl - dice il presidente Franco Arceci - che rappresenta nel suo settore un’eccellenza del territorio pesarese e marchigiano, sposandosi perfettamente con lo spirito del nostro pool di imprese. Per noi si tratta di un ulteriore rafforzamento della rete imprenditoriale che sostiene il nostro progetto sportivo e che valorizza sempre più il legame tra basket e territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

