Tutti a scuola a Napoli lunedì 22 settembre la cerimonia con Mattarella e Valditara Diretta su Rai 1 dalle 16 | 30

Orizzontescuola.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rai Cultura e Rai1 si preparano a trasmettere lunedì 22 settembre alle 16.30 la cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2025-2026. L'appuntamento "Tutti a scuola", condotto da Eleonora Daniele, andrà in onda in diretta dall'Istituto Comprensivo Rossini di Napoli, confermando la tradizione televisiva che accompagna il ritorno sui banchi di milioni di studenti italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

