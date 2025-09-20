Turista uccisa dalla ruspa in spiaggia indagini chiuse Indagato anche il figlio di Lerry Gnoli

Repubblica.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dramma a Pinarella lo scorso 24 maggio: la Procura ha chiesto il giudizio immediato per il 54enne alla guida del mezzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

turista uccisa dalla ruspa in spiaggia indagini chiuse indagato anche il figlio di lerry gnoli

© Repubblica.it - Turista uccisa dalla ruspa in spiaggia, indagini chiuse. Indagato anche il figlio di Lerry Gnoli

In questa notizia si parla di: turista - uccisa

Ragazza di 25 anni muore a Porto Cervo: travolta e uccisa sulle strisce da un suv, alla guida una turista tedesca

Gaia Costa investita e uccisa da turista sulle strisce a Porto Cervo: il disperato gesto per salvarsi

Gaia Costa uccisa da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce. La turista che l'ha investita ha lasciato l'Italia

Uccisa da una ruspa in spiaggia, chiusa l'indagine; Cervia, turista uccisa in spiaggia: «Sulla ruspa di Lerry Gnoli ci sono tracce di cocaina»; Uccisa dalla ruspa in spiaggia, il Comune di Cervia si costituirà parte civile nel processo.

turista uccisa ruspa spiaggiaUccisa da una ruspa in spiaggia, chiusa l'indagine - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Segnala giornaledibrescia.it

turista uccisa ruspa spiaggiaCervia, turista uccisa in spiaggia: «Sulla ruspa di Lerry Gnoli ci sono tracce di cocaina» - Lerry Gnoli, che guidava il mezzo, è in carcere: nega di aver fatto uso di droga prima dell'incidente. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Turista Uccisa Ruspa Spiaggia