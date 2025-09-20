Turismo presentato a Roma il progetto Borgo-Schola Italica
di Marco Milano Sono tre le regioni pilota Abruzzo, Calabria e Lombardia che saranno coinvolte nei primi campus glocali permanenti per il progetto Borgo-Schola Italica. Carapelle Calvisio e l’altopiano di Navelli (AQ) in Abruzzo, prima regione pilota selezionata insieme a Calabria e Lombardia le sedi. Questo è quanto emerso durante la presentazione di un innovativo modello educativo, culturale e socioeconomico pensato per rigenerare le aree identitarie italiane tramite la promozione di permanenze esperienziali ed emozionali capaci di evolvere in residenza stagionale, radicamento e insediamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
