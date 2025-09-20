Tumori testa-collo | oltre 110 visite gratuite svolte nella Giornata di sensibilizzazione

Modenatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottima partecipazione alla campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC), a cui ha aderito lo staff della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria di Area Nord diretta dal dottor Sauro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumori - testa

Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo

A Frosinone tre giorni dedicati alle visite gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo

Prevenzione tumori testa-collo: due giorni di controlli gratuiti all’ospedale di Pescara

Tumori testa-collo: oltre 110 visite gratuite svolte nella Giornata di sensibilizzazione; Tumori testa collo: 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita. Torna la Make Sense Campaign; Tumori testa-collo: attenzione ai sintomi persistenti.

Prevenzione dei tumori testa-collo: oltre 110 visite gratuite svolte nella Giornata di sensibilizzazione - Ottima partecipazione alla campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa- Lo riporta temponews.it

Tumori testa collo: torna la campagna Make Sense - Scopri la Make Sense Campaign: visite gratuite per la prevenzione e la salute dei tumori testa- Riporta ok-salute.it

Cerca Video su questo argomento: Tumori Testa Collo Oltre