Tumore gigante rimosso dal volto di un 87enne | intervento salvavita a Taormina

Operazione complessa e di altissimo rischio. Un intervento chirurgico salvavita è stato eseguito con successo all' ospedale di Taormina per rimuovere un tumore gigante dal volto di un paziente di 87 anni. L'operazione è stata condotta dall' équipe di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale oncologica, guidata da Serenella Palmeri, con il supporto dell' anestesiologia e del personale infermieristico diretti da Giacomo Filoni. Paziente giudicato inoperabile altrove. La dottoressa Palmeri ha raccontato che il paziente, giudicato inoperabile in altre strutture, si era rivolto a lei chiedendo di essere salvato da un dolore ormai insopportabile.

In questa notizia si parla di: tumore - gigante

