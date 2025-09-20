Tumore al collo dell' utero nel 2024 il 76% delle donne invitate ha aderito allo screening

In occasione della Giornata mondiale dei tumori ginecologici, che si celebra sabato 20 settembre, le Aziende sanitarie ferraresi rafforzano il loro impegno nella prevenzione e diagnosi precoce. La ricorrenza è infatti un momento importante per accendere i riflettori sui tumori della cervice. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Tumore al collo dell'utero, ogni anno in Italia 2.500 nuove diagnosi. Prevenzione e vaccini anti-HPV le armi che abbiamo già a disposizione.

tumore collo utero 2024“Lo screening per il tumore del collo dell’utero? Fatto!” Parte la campagna regionale per rafforzare la prevenzione - Fatto”: la Regione Lazio vuole estendere i percorsi di prevenzione contro il tumore della cervice uterina, ampliando, attraverso la campagna di comuni ... Come scrive rietinvetrina.it

Campagna Lazio per rafforzare prevenzione tumore del collo dell’utero - Positivi i numeri: nel 2024 gli esami sono stati 123mila, ben 21mila in più rispetto a tre anni prima Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Scrive expartibus.it

