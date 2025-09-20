Tuffi grigliate bagnarole e la Thunberg a terra | la Flotilla è tragicomica

Con diversi giorni di ritardo, le navi umanitarie riescono a partire da Portopalo. Ma Greta si dimette dal direttivo e non salpa: la sua nave ha un buco nel serbatoio.. L’esercito israeliano esorta i civili a evacuare. Veto degli Usa a una risoluzione Onu per il cessate il fuoco.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

