Tudor furioso con l’arbitro e la Lega Serie A dopo Verona Juve: tutte le parole dell’allenatore dopo il match. Un Igor Tudor furioso si è presentato in conferenza stampa al termine del pareggio per 1-1 tra il suo Hellas Verona e la Juventus. Il tecnico croato non ha usato mezzi termini per esprimere tutta la sua rabbia e frustrazione, lanciando un durissimo attacco su due fronti: la direzione arbitrale del signor Rapuano e la gestione del calendario da parte della Lega Serie A. PAROLE – «Sono due decisioni da 100 a 0, due decisioni incredibilmente sbagliate. Il Var lo ha anche rivisto, mi ha spiegato che non ha caricato il gomito (Orban). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor si scaglia contro l’arbitro e la Lega Serie A dopo Verona Juve: dagli episodi arbitrali alle tre partite in sette giorni, ecco cosa ha recriminato

