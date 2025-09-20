L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, si scaglia contro l’arbitraggio al termine del match pareggiato in campionato contro l’Hellas Verona. Al termine della sfida del Bentegodi contro l’ Hellas Verona, valida per la quarta giornata di Serie A, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha espresso il proprio disappunto per alcune decisioni arbitrali che a suo avviso hanno condizionato il risultato. I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive (l’ultima di esse arrivata contro l’ Inter ), hanno raccolto soltanto un pareggio, interrompendo così la striscia positiva in campionato. Il tecnico croato ha fatto riferimento al calcio di rigore concesso all’Hellas Verona e trasformato da Gift Orban, attaccante belga della squadra scaligera, per un presunto fallo di mano di Pierre Kalulu, che ha riaperto la partita dopo il vantaggio iniziale della Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

Tudor è una furia contro gli arbitri dopo Verona Juve: «È una vergogna! Due decisioni completamente sbagliate, e sul rigore…»