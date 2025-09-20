Tudor difende la Juve d’assalto Vlahovic per altre magie a Verona

Strano dover correre in difesa di una squadra, la sua Juve, imbattuta in campionato, con tanto di vetta, e anche in Champions. Ma Tudor è quello che fa, con puro istinto da stopper, alla vigilia della gara contro il Verona, società che poi l’ha visto protagonista in panchina tre stagioni fa, portando gli scaligeri a chiudere nella metà di sinistra della classifica. L’allenatore bianconero scaccia in primis i dubbi su Di Gregorio, sottolineando che delle sette reti subite in due partite, con Inter e Borussia Dortmund, solo una avrebbe visto il portiere commettere un errore. E così, l’estremo difensore manterrà il ruolo di titolare fino a fine stagione: Igor dixit. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

