Tudor attacca l’arbitro la disparità di trattamento col Napoli Poi ammette che la Juve non è da scudetto | Questi siamo
La Juventus pareggia 1-1 a Verona e nel post-partita Tudor è scatenato contro l’arbitraggio. Lo definisce vergognoso. Ecco cosa ha detto a Dazn: Ci sta il pari dopo una settimana impegnativa. Lei avrebbe voluto più controllo e palleggio. «Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia. Ma si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi, è totalmente un calcio diverso. La partita col Verona si poteva giocar domani. Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7: questo incide. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: tudor - attacca
Hernanes attacca la Juve: «Sono stato un po’ deluso delle scelte che ha fatto Tudor pensando agli ottavi…»
Juventus, Tudor attacca l’arbitro: “Ci ha danneggiato! Meglio contro l’Inter”
Juve, Tudor attacca: c’è stata scorrettezza su Kelly. “A Verona serve grande partita”
Tudor attacca l’arbitro, la disparità di trattamento col Napoli. Poi ammette che la Juve non è da scudetto: «Questi siamo» A Dazn: «Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7. Arbitraggio vergognoso, non è mai rigore e c'è espulsione su Gatti. Ma non - facebook.com Vai su Facebook
Sky Sport Tech, come attacca la nuova Juve di Tudor #SkySport #Juventus #JuventusInter #SerieA - X Vai su X