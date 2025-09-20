La Juventus pareggia 1-1 a Verona e nel post-partita Tudor è scatenato contro l’arbitraggio. Lo definisce vergognoso. Ecco cosa ha detto a Dazn: Ci sta il pari dopo una settimana impegnativa. Lei avrebbe voluto più controllo e palleggio. «Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia. Ma si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi, è totalmente un calcio diverso. La partita col Verona si poteva giocar domani. Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7: questo incide. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor attacca l’arbitro, la disparità di trattamento col Napoli. Poi ammette che la Juve non è da scudetto: «Questi siamo»