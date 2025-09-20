Tudor attacca la Lega Calcio vede disparità col Napoli | Così cambia anche la classifica alla fine

Igor Tudor attacca frontalmente la Lega Calcio di Serie A dopo Verona-Juventus, nel mirino la disparità di trattamento col Napoli relativamente al calendario delle partite: "Bisogna stare molto attenti a questa cosa qua, perché cambia anche la classifica alla fine. Però se si sta zitti e buoni e si subisce non va bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

