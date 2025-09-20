Tudor a DAZN | Sarà una grande prova per noi dobbiamo mettere la stessa voglia delle scorse partite Il Verona in casa è sempre difficile
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Verona Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. EMOZIONI – «Io sono concentrato per la partita. A Verona avevamo fatto molto bene ma ora c’è questa partita molto importante che abbiamo preparato al massimo. Il Verona in casa è sempre difficile». DOVE ESSERE BRAVI – «Dovremo essere bravi su tutto, nel contropiede in cui attaccare bene e nella difesa. Abbiamo speso tanto nelle ultime partite, questa sarà una grande prova perché vogliamo mettere la stessa voglia messa nelle scorse partita». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - dazn
Tudor a DAZN: «I ragazzi hanno dato tutto, in dieci volevano il cambio. Adesso bisogna riposare bene, vi spiego la sostituzione di Yildiz»
Tudor a DAZN: «L’obiettivo è essere al massimo per l’esordio col Parma. Douglas Luiz ha qualità, su Vlahovic voglio dire una cosa»
Tudor a DAZN: «Dovremo essere una squadra seria. Kolo Muani ha tanta voglia di Juventus, vedremo. Koopmeiners? Dico questo su di lui»
Così la prima #Juventus europea di Igor Tudor Tridente in avanti con Openda a fare il punto di riferimento. Locatelli in panchina ? #JuventusBorussiaDortmund #ChampionsLeague #DAZN - X Vai su X
Queste le parole di mister Igor #Tudor ai microfoni di Dazn, al termine della vittoria per 4-3 contro l’#Inter #juveinter #derbyditalia #juventusinter #news #juventusfc Vai su Facebook
Massimo Pavan: “Ho visto l’intervista di Ferrara a Tudor su DAZN, la più bella fin qui fatta a lui e spero che Igor possa vincere domani lo merita…” - Certi aneddoti sono da lacrime agli occhi, questo allenatore ... Scrive tuttojuve.com
Juve, Tudor a DAZN: «Da quando ho iniziato ad allenare a 31 anni ho sognato di allenare la Juventus» - Juve, Tudor si racconta a DAZN: «Da quando ho iniziato ad allenare a 31 anni ho sognato di allenare la Juventus». Riporta calcionews24.com