Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Verona Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. EMOZIONI – «Io sono concentrato per la partita. A Verona avevamo fatto molto bene ma ora c’è questa partita molto importante che abbiamo preparato al massimo. Il Verona in casa è sempre difficile». DOVE ESSERE BRAVI – «Dovremo essere bravi su tutto, nel contropiede in cui attaccare bene e nella difesa. Abbiamo speso tanto nelle ultime partite, questa sarà una grande prova perché vogliamo mettere la stessa voglia messa nelle scorse partita». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Sarà una grande prova per noi, dobbiamo mettere la stessa voglia delle scorse partite. Il Verona in casa è sempre difficile»