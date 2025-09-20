Tudor a DAZN | Il rigore che hanno dato è vergognoso come si fa a non dare rosso a Orban su Gatti? Oggi si poteva e si doveva fare meglio non si possono vincere tutte le partite

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Avrei voluto aver avuto più energia oggi. Abbiamo fatto 3 partite in sette giorni e oggi vorrei avere un altro arbitro. Sono d’accordo, non abbiamo fatto una grande partita ma prendiamo questo punto». SUGLI EPISODI – «Il rigore dato è vergognoso, non esistono. Lo possono solo dare chi non ha mai giocato a calcio. E poi il rosso a Orban, mi ha detto che non l’ha caricato ma se non dai a questo rosso è una vergogna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

