Tudor a DAZN | Il rigore che hanno dato è vergognoso come si fa a non dare rosso a Orban su Gatti? Oggi si poteva e si doveva fare meglio non si possono vincere tutte le partite
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Avrei voluto aver avuto più energia oggi. Abbiamo fatto 3 partite in sette giorni e oggi vorrei avere un altro arbitro. Sono d’accordo, non abbiamo fatto una grande partita ma prendiamo questo punto». SUGLI EPISODI – «Il rigore dato è vergognoso, non esistono. Lo possono solo dare chi non ha mai giocato a calcio. E poi il rosso a Orban, mi ha detto che non l’ha caricato ma se non dai a questo rosso è una vergogna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - dazn
Tudor a DAZN: «I ragazzi hanno dato tutto, in dieci volevano il cambio. Adesso bisogna riposare bene, vi spiego la sostituzione di Yildiz»
Tudor a DAZN: «L’obiettivo è essere al massimo per l’esordio col Parma. Douglas Luiz ha qualità, su Vlahovic voglio dire una cosa»
Tudor a DAZN: «Dovremo essere una squadra seria. Kolo Muani ha tanta voglia di Juventus, vedremo. Koopmeiners? Dico questo su di lui»
Così la prima #Juventus europea di Igor Tudor Tridente in avanti con Openda a fare il punto di riferimento. Locatelli in panchina ? #JuventusBorussiaDortmund #ChampionsLeague #DAZN - X Vai su X
Queste le parole di mister Igor #Tudor ai microfoni di Dazn, al termine della vittoria per 4-3 contro l’#Inter #juveinter #derbyditalia #juventusinter #news #juventusfc - facebook.com Vai su Facebook
Juve a Verona frenata dal VAR: non basta Conceicao, risponde Orban su rigore generoso; ‘David è un talento raro’, dice Tudor dopo la vittoria nella partita d'apertura contro il Parma; La riprende ancora Vecino! La Lazio ferma la Juve al 96', per la Champions resta l'ammucchiata.
TUDOR a Dazn: "Oggi avrei voluto vedere un altro arbitro. Il rigore è una roba vergognosa" - Le sue considerazioni: Ci sta il pari dopo una settimana impegnativa. Scrive tuttojuve.com
Ferrara consiglia Tudor: «C’è un aspetto che la sua Juve deve migliorare». Poi parla dei sei attaccanti - Ferrara parla così negli studi di DAZN: Tudor deve lavorare sulla fase difensiva degli attaccanti e alzare il baricentro della squadra Nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Verona- Come scrive juventusnews24.com