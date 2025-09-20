Tudor a caccia della quarta vittoria consecutiva: restare imbattuti significherebbe eguagliare i record di Conte, Lippi, Trapattoni e Allegri. Una partita che vale molto più di tre punti. La sfida di oggi pomeriggio che attende la Juventus allo stadio Bentegodi contro l’ Hellas Verona non è solo un test per la classifica, ma un vero e proprio appuntamento con la storia. La squadra di Igor Tudor, reduce da tre vittorie nelle prime tre uscite, è a caccia del quarto successo consecutivo, ma soprattutto di un obiettivo ancora più prestigioso: mantenere l’imbattibilità. Un traguardo che, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, proietterebbe il tecnico croato nell’olimpo dei più grandi allenatori della storia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor a caccia dei grandi miti della Juve: vuole strappare un risultato utile a Verona per imitare quei big, tutti vincitori dello scudetto alla prima occasione