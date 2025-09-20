Trump zittisce una giornalista nello Studio Ovale | Sei davvero insopportabile

Sono diventate virali le immagini del presidente americano Donald Trump che venerdì, nel corso di un incontro allo Studio Ovale alla Casa Bianca, ha zittito una reporter definendola “insopportabile” e dicendole “Non parlerò con te finché non ti avrò chiamata”, prima di passare immediatamente a un altro cronista. La scena ha alimentato il dibattito sul rapporto sempre più complesso tra Trump e la stampa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump zittisce una giornalista nello Studio Ovale: “Sei davvero insopportabile”

