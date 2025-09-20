Trump-Xi accordo su TikTok Il tycoon | ci incontreremo presto

Donald Trump e Xi Jinping si sono sentiti, hanno compiuto "progressi" su TikTok e hanno deciso di incontrarsi faccia a faccia per la prima volta dal 2019. I due leader si vedranno prima all’ Apec in Corea del Sud alla fine di ottobre e poi in Cina, dove il presidente americano volerà all’inizio del prossimo anno. Una visita negli Stati Uniti di Xi arriverà al "momento appropriato", ha poi annunciato il presidente americano. "Ho finito una telefonata molto produttiva con il presidente Xi. Abbiamo compiuto importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, il fentanyl, la necessità di mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina e l’approvazione dell’accordo per TikTok", ha scritto il tycoon sul suo social Truth al termine dell’attesa telefonata con Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trump xi accordo su tiktok il tycoon ci incontreremo presto

