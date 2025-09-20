Trump si scaglia anche contro Letterman | Sopravvalutato e perdente
(Adnkronos) – Donald Trump attacca il famoso ex conduttore di 'Late Show', David Letterman, che nei giorni scorsi si è unito al coro in difesa di Jimmy Kimmel, il cui show è stato oscurato da Abc dopo le aperte critiche e minacce da parte dell'amministrazione Trump che accusa il conduttore per i suoi commenti alla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: trump - scaglia
Trump si scaglia contro Obama, Clinton e Biden per aver orchestrato il Russiagate. “Sono colpevoli del crimine del secolo”
L'esponente della Curva Nord di scaglia contro Thuram sui social Il messaggio di Ciccarelli dopo Juve Inter Vai su Facebook
Trump contro una giornalista della Npr, David Letterman: "Ridicola la decisione di Abc di sospendere Kimmel" - disegnata dal presidente americano come un'organizzazione terroristica - Secondo tg.la7.it
“Jimmy Kimmel sta affrontando il lutto, questa situazione è ridicola”: David Letterman difende il collega, dopo la sospensione dello show su Abc - Lo storico conduttore americano si schiera con il collega dopo la polemica per le battute sulla reazione di Trump alla morte di Kirk ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it