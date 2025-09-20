Trump lancia la gold card per super-ricchi Telefonata con Xi su dazi TikTok e Fentanyl
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l’introduzione di una nuova “gold card”, una sorta di versione esclusiva e milionaria della tradizionale “green card”. Il documento, dal valore di un milione di dollari, sarà destinato a chi intende emigrare negli Usa appartenendo alla fascia dei super ricchi. “Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi”, ha dichiarato Trump, presentando la misura come uno strumento capace di attrarre capitali e investimenti. Intanto, sul fronte della politica estera, la Casa Bianca ha reso noto che Trump ha avuto una conversazione telefonica con il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
