trump lancia la gold card per super ricchi telefonata con xi su dazi tiktok e fentanyl

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l’introduzione di una nuova “gold card”, una sorta di versione esclusiva e milionaria della tradizionale “green card”. Il documento, dal valore di un milione di dollari, sarà destinato a chi intende emigrare negli Usa appartenendo alla fascia dei super ricchi. “Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi”, ha dichiarato Trump, presentando la misura come uno strumento capace di attrarre capitali e investimenti. Intanto, sul fronte della politica estera, la Casa Bianca ha reso noto che Trump ha avuto una conversazione telefonica con il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

