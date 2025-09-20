Trump | Jet russi in Estonia un grosso problema | Ma Mosca nega | Non è stato violato lo spazio aereo estone
Nato: "Azioni sconsiderate di Mosca". La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca: colpite crypto e carte di credito Mir. Von der Leyen: "È venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas russo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Vertice in Alaska, Spannaus: “Trump non perderà voti. I Maga vogliono il disgelo coi russi”
Ucraina, attacchi russi nella notte: feriti e danni. Trump: “Niente progressi in chiamata con Putin”
Ucraina, attacchi russi su Kiev: feriti e danni. Trump: “Niente progressi in chiamata con Putin”
Von der Leyen: Chiudere rubinetti del gas russo. Jet russi in Estonia respinti da F-35 italiani - Trump:In Estonia violazione spazio aereo grosso problema; Ucraina, tre jet russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia; Trump, 'jet russi in Estonia un grosso problema'.
Trump, 'jet russi in Estonia un grosso problema' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che presto i suoi collaboratori lo informeranno in merito alla vicenda della violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di jet russi ...
Trump: "Jet russi in Estonia un grosso problema" | Ma Mosca nega: "Non è stato violato lo spazio aereo estone" - Il presidente Usa, Donald Trump, ha definito lo sconfinamento di tre jet russi in Estoniastone "un grosso problema".