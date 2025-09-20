Trump | Hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio | Wsj | Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esercito Israele: "A Gaza City useremo una forza senza precedenti", Tel Aviv chiude i valichi con la Cisgiordania. Le forze di difesa continuano a chiedere l'evacuazione dei palestinesi. La Flotilla è salpata da Portopalo verso la Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio wsj usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a israele

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio" | Wsj: "Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele"

In questa notizia si parla di: trump - hamas

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

Gaza, Trump: “Israele ha detto sì a tregua di 2 mesi, Hamas accetti”

Gaza, Trump: 'Genocidio è quello commesso il 7 ottobre' - Video; Israele-Hamas, giorno 715 di guerra: le notizie in diretta; Trump ad Hamas: Liberate tutti gli ostaggi, detenuti palestinesi liberi e stop operazione a Gaza - Hamas: Pronti a sederci subito al tavolo delle trattative per discutere il rilascio dei prigionieri e una chiara dichiarazione di fine della guerra.

trump hamas 7 ottobreTrump: "Hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio" | Wsj: "Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele" - Il presidente Usa Donald Trump ha detto di considerare l'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre del 2023 "un genocidio". Da msn.com

Gaza, Trump: "Genocidio è quello commesso il 7 ottobre" - Video - Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , interpellato dai giornalisti nello Studio Ovale sul report della ... Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Hamas 7 Ottobre