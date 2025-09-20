Trump | Gold card per ricchi immigrati

12.30 Il presidente Usa, Trump, ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "Gold card" da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese,una versione per ricchi della "Green card". "Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha spiegato. E la Casa Bianca: apre "nuove strade a persone straordinarie che si impegnano a sostenere gli Usa consentendo loro di venire e contribuire all' America con immigrazione accelerata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

