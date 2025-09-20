Trump | Gold card per ricchi immigrati
12.30 Il presidente Usa, Trump, ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "Gold card" da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese,una versione per ricchi della "Green card". "Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha spiegato. E la Casa Bianca: apre "nuove strade a persone straordinarie che si impegnano a sostenere gli Usa consentendo loro di venire e contribuire all' America con immigrazione accelerata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: trump - gold
Donald Trump lancia la “Gold Card”: visto accelerato da 1 milione di dollari
Donald Trump introduce la “Gold Card” da 1 milione di dollari: cos’è e come funziona
Usa, Trump firma ordine esecutivo per visti "gold" da 1 milione di dollari
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "Gold Card" da un milione di dollari che crea un percorso accelerato per far ottenere un permesso agli stranieri per vivere e lavorare negli Stati Uniti. "Sarà un enorme successo", ha detto i Vai su Facebook
Trump lancia la "Gold card" da un milione di dollari: percorso veloce per vivere e lavorare negli USA a chi investe. «Sarà un enorme successo», afferma il presidente. $trump tio.ch/1869556 - X Vai su X
Arriva la Trump gold card, firmato un ordine esecutivo; Trump lancia la gold card, il nuovo permesso di soggiorno per ricchi; Trump lancia la «Gold card» per i super ricchi: per la residenza permanente negli Usa a partire da 5 milioni di dollari.
Trump presenta la "Gold card": il visto (da un milione di dollari) per chi vuole vivere negli Usa - Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese, una versione per ricchi ... Riporta ilmessaggero.it
Arriva la “Trump gold card”, firmato un ordine esecutivo - (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una “gold card” da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese, una versio ... Come scrive askanews.it