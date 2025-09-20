Trump firma ordine per visti ' Gold' da 1 mln di dollari
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di un nuovo programma di immigrazione chiamato “Gold Card”, che dovrebbe creare un percorso accelerato per l’ottenimento del visto per gli stranieri che versano 1 milione di dollari al Tesoro degli Stati Uniti. Se i titolari di visto sono sponsorizzati da una società, devono pagare 2 milioni di dollari. “In sostanza, stiamo ricevendo persone che, in molti casi, credo, abbiano molto successo o qualcosa del genere”, ha detto Trump. “Spenderanno un sacco di soldi per entrare. Pagheranno, invece di attraversare a piedi i confini”, ha aggiunto il presidente parlando nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
