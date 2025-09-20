Trump e Xi sotterrano l’ascia | accordo su TikTok più vicino Donald nel 2026 andrà in Cina

Tycoon soddisfatto del colloquio telefonico: «Progressi su economia, fentanyl, Kiev». Nessuna intesa sul social, ma il bando dell’app negli States resta posticipato a dicembre. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump e Xi sotterrano l’ascia: accordo su TikTok più vicino. Donald nel 2026 andrà in Cina

In questa notizia si parla di: trump - sotterrano

ABC ha messo in pausa il Jimmy Kimmel Live! dopo i commenti del conduttore su Charlie Kirk, Trump ha festeggiato la notizia. Vai su Facebook

Trump e Xi: commercio, fentanyl e TikTok. Tutti i temi tra Stati Uniti e Cina - Sono questi i temi discussi dal presidente eletto Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping in una telefonata venerdì. Riporta ilmessaggero.it

Trump-Xi, 90 minuti per il disgelo. L'America non transige sulle terre rare, la Cina su Taiwan - A pochi mesi dalla rielezione di Donald Trump, con una guerra commerciale mai davvero sopita e tensioni geopolitiche sempre sullo sfondo, una telefonata di 90 minuti tra il presidente statunitense e ... Lo riporta huffingtonpost.it