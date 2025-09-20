Trump contro i media Usa | Copertura su di me illegale prendono una bella storia e la trasformano in brutta

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025

Donald Trump ha definito “ illegale ” la copertura mediatica che ritiene troppo negativa nei suoi confronti, puntando il dito soprattutto sulle reti tv Usa. “Prendono una bella storia e la trasformano in una brutta storia. Vedete: personalmente, penso che sia illegale “, ha detto il presidente americano ribadendo che su alcuni canali il “97%” della copertura mediatica che gli viene dedicata è stata negativa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

