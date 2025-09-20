Trump contro i media Usa | Copertura su di me illegale prendono una bella storia e la trasformano in brutta

Donald Trump ha definito “ illegale ” la copertura mediatica che ritiene troppo negativa nei suoi confronti, puntando il dito soprattutto sulle reti tv Usa. “Prendono una bella storia e la trasformano in una brutta storia. Vedete: personalmente, penso che sia illegale “, ha detto il presidente americano ribadendo che su alcuni canali il “97%” della copertura mediatica che gli viene dedicata è stata negativa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump contro i media Usa: “Copertura su di me illegale, prendono una bella storia e la trasformano in brutta”

In questa notizia si parla di: trump - media

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

Media:Trump valuta finanziamenti a Kiev

Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"

Trump: illegale la copertura media negativa nei miei confronti - X Vai su X

Donald Trump non molla la presa contro «i media ostili»: «Ho letto che le reti sono al 97% contro di me. Penso che la loro licenza dovrebbe essere revocata», ha detto il presidente di ritorno da Londra, sguinzagliando il capo della Federal Communications Co Vai su Facebook

Trump contro i media Usa: “Copertura su di me illegale, prendono una bella storia e la trasformano in…; Usa, Trump minaccia di revocare le licenze alle tv: «Il 97% è contro di me»; Trump minaccia la revoca delle licenze televisive: Il 97% dei media è contro di me.

Guerra Ucraina, media Usa: «Per Putin escalation è la strada migliore, Trump non agirà». Raid di Mosca: 40 missili e 580 droni - Il presidente russo Vladimir Putin è giunto alla conclusione che l'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump ... Come scrive ilgazzettino.it

Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump e della destra Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump e della destra Usa ... Da tg24.sky.it