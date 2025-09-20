Trump attacca Letterman | È un perdente uno schifo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scontro tra il presidente e il veterano della comicità. NEW YORK, 20 settembre 2025. Donald Trump torna a criticare un protagonista della televisione americana: questa volta nel mirino c’è David Letterman, il celebre conduttore noto come il “re della commedia”. Secondo Trump, Letterman sarebbe “sopravvalutato” e i suoi programmi non avrebbero mai riscosso grande successo. Il presidente ha scritto sul suo social Truth: “Sembra uno schifo, ma almeno sapeva quando smettere. Un perdente”. La posizione di Letterman sulla sospensione di Kimmel. La controversia nasce dopo che Letterman ha preso posizione contro la sospensione dello show di Jimmy Kimmel. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump attacca Letterman: “È un perdente, uno schifo”

