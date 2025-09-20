Trump attacca anche David Letterman | Sta uno schifo è un perdente

Un’offensiva senza precedenti contro la satira televisiva, che ora prende di mira anche le leggende del passato. Il presidente Donald Trump ha lanciato un attacco personale durissimo contro David Letterman, icona dei talk show americani, dopo che quest’ultimo si è unito al coro di condanna per la sospensione del programma di Jimmy Kimmel sulla ABC. Con un post sul suo social network, Truth, Trump ha usato parole sprezzanti nei confronti del 78enne conduttore, ritiratosi dalla tv nel 2014. “Che cosa è successo al sempre sopravvalutato David Letterman, i cui ascolti non sono mai stati buoni?”, ha scritto il Presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

