Trump attacca anche Bogotà sulla lotta al narcotraffico Il presidente Petro reagisce | No alle minacce Qui la aspetto se vuole
Ricatti e minacce, a suon di dazi, con tanto di umiliazione. Accuse al governo in carica per la violenza politica nel Paese. Navi da guerra nei Caraibi, ma anche nel Pacifico, con l’eliminazione diretta dei target. E infine la rimozione di Bogotà dalla white list nella lotta contro il narcotraffico, insieme a Caracas e La Paz. I colombiani la chiamano descertificación, cioè squalifica, ed è l’ennesima misura di pressione dell’amministrazione Trump nell’ambito della massiccia operazione anti-droga dispiegata poco più di un mese fa nel sud dei Caraibi. L’ultima volta che la Colombia venne tolta da quella white list risale a ventotto anni fa, quando l’allora presidente, Ernesto Samper, finì sotto processo per aver finanziato la campagna elettorale con fondi del narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - attacca
Trump attacca sentenza contro dazi, invoca Corte suprema
Trump attacca i democratici: “Tifano contro gli Stati Uniti”
Musk-Trump, è di nuovo scontro. Il miliardario attacca: "La nuova legge di bilancio è folle e distruttiva"
Per saperne di più, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-trump-attacca-putin-ma-voglio-evitare-terza-guerra-mondiale-AH57f4iC Vai su Facebook
Stretta su discorsi d’odio in USA. Bondi annuncia azioni contro "la sinistra radicale", Trump attacca (nuovamente) i media - X Vai su X
Trump attacca le tv a lui ostili: "Bisognerebbe ritirare le licenze" - Donald Trump si difende dalle accuse di autoritarismo e, in una lunga conferenza nello Studio Ovale, assicura di non essere un dittatore ma “un uomo di buon senso”. Si legge su tg24.sky.it
Trump attacca le televisioni Usa: Abc e Nbc trasmettono fake news, la loro licenza dovrebbe essere revocata - Il presidente Usa Donald Trump va all’attacco diretto di due delle reti televisive nazionali più importanti degli Stati Uniti d’America. ilsole24ore.com scrive