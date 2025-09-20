Trump attacca anche Bogotà sulla lotta al narcotraffico Il presidente Petro reagisce | No alle minacce Qui la aspetto se vuole

Ricatti e minacce, a suon di dazi, con tanto di umiliazione. Accuse al governo in carica per la violenza politica nel Paese. Navi da guerra nei Caraibi, ma anche nel Pacifico, con l’eliminazione diretta dei target. E infine la rimozione di Bogotà dalla white list nella lotta contro il narcotraffico, insieme a Caracas e La Paz. I colombiani la chiamano descertificación, cioè squalifica, ed è l’ennesima misura di pressione dell’amministrazione Trump nell’ambito della massiccia operazione anti-droga dispiegata poco più di un mese fa nel sud dei Caraibi. L’ultima volta che la Colombia venne tolta da quella white list risale a ventotto anni fa, quando l’allora presidente, Ernesto Samper, finì sotto processo per aver finanziato la campagna elettorale con fondi del narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

