Trump a Londra tra fasti reali investimenti miliardari e proteste di piazza

Laprimapagina.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda visita ufficiale di Stato del presidente statunitense Donald Trump nel Regno Unito, svoltasi tra il 17 e il 18 settembre 2025, è stata un evento senza precedenti. Mai prima d’ora un capo della Casa Bianca aveva ricevuto due inviti di Stato consecutivi. La scelta della monarchia britannica e del governo guidato da Keir Starmer risponde a precise esigenze politiche ed economiche: rafforzare il legame con Washington, attrarre investimenti e mostrare una rinnovata centralità del Regno Unito sullo scacchiere internazionale. Londra tra crisi e rilancio. Il Paese attraversa una fase complessa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

