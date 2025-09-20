Truffano 40mila euro col bottino comprano gratta e vinci | quattro arresti

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbero commesso una truffa telematica ai danni di due allevatori del Casertano, comprando poi gratta e vinci con il bottino incassato. È l’accusa nei confronti di tre uomini ed una donna del napoletano, arrestati dai carabinieri di Cancello e Arnone (Ce) su ordine del gip del tribunale di Torre Annunziata per i reati di truffa aggravata, riciclaggio e auto-riciclaggio. I primi tre sono finiti in carcere, la donna ai domiciliari. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, competente perché il reato più grave, l’autoriciclaggio, consumato con l’acquisto dei gratta e vinci, è stato commesso in una tabaccheria del napoletano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffano 40mila euro, col bottino comprano gratta e vinci: quattro arresti

