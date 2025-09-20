Truffa delle multe false | attenzione ai verbali contraffatti

Capita a tutti di lasciare l'auto parcheggiata, tornare e trovare sotto il tergicristallo il verbale della multa ma attenzione perché, da qualche giorno, in alcuni quartieri fiorentini potrebbe trattarsi di una truffa. In particolar modo, a Campo di Marte sono stati rinvenuti numerosi documenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

