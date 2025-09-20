Truffa delle multe false | attenzione ai verbali contraffatti

Firenzetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capita a tutti di lasciare l'auto parcheggiata, tornare e trovare sotto il tergicristallo il verbale della multa ma attenzione perché, da qualche giorno, in alcuni quartieri fiorentini potrebbe trattarsi di una truffa. In particolar modo, a Campo di Marte sono stati rinvenuti numerosi documenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - multe

Multe via mail da Milano nell'Alto Garda? "Attenti, è una truffa: ecco perché"

Solleciti di pagamento per multe inesistenti, la nuova truffa che sfutta PagoPA

Finte multe con il QR code in vacanza: attenzione alla truffa

Truffa delle multe false: attenzione ai verbali contraffatti; Incredibile: a Firenze c’è la truffa delle false multe. Chi paga con il Qr code perde i soldi; Finte multe con il QR code in vacanza: attenzione alla truffa.

truffa multe false attenzioneFalsi verbali ai cruscotti. Attenzione alla truffa del divieto di sosta - Uno scontrino al parabrezza con tanto di importo e “qr code“. Si legge su msn.com

truffa multe false attenzioneFalsa multa per eccesso di velocità: la nuova truffa simula mail PagoPA - Attenzione alla falsa multa per eccesso di velocità: i truffatori usano mail simulate di PagoPA. quotidianomotori.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Truffa Multe False Attenzione