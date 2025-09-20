Truffa del falso carabiniere Arrestate dopo la fuga | recuperati 45mila euro
di Claudio Roselli La truffa del finto carabiniere stava procurando un bottino di 45mila euro in gioielli e di 500 in contanti, fino a quando all’altezza lungo la E45 non sono comparsi i carabinieri. Ne è scaturito un bell’ inseguimento con speronamento nel pomeriggio di giovedì, protrattosi fino in territorio umbro e conclusosi con l’ arresto delle due audaci donne, una delle quali ancora minorenne, mentre l’altra ha una quarantina di anni: entrambe provengono dalla Campania e non sono parenti. Colpi messi a segno con la stessa modalità in Emilia Romagna e fine dell’avventura in Valtiberina. Stavolta le città scelte dalle due malviventi sono state Imola e Lugo; la telefonata a casa di due anziane signore nella tarda mattinata dell’altro ieri, spacciandosi per militari dell’Arma e la solita storiella: i figli avevano causato un grave incidente stradale e investito un bambino di quattro anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
