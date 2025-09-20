Trovato morto nel garage i vicini sotto choc | Come ci è arrivato lì? Mai visto nulla di strano

Ancona, 20 settembre 2025 – E’ calato il silenzio in via Altotting ieri pomeriggio, anche se la scena di quello che è stato un crimine grida forte. I vicini di casa si portano le mani alla bocca: “Non avremmo mai pensato di assistere a una cosa simile oggi. Siamo sconcertati. Come ci è arrivato lì quel corpo? Non abbiamo davvero parole”, dicono alcuni residenti nella palazzina speculare di fronte a quella in cui è stato ritrovato il cadavere. Nessuno ha sentito rumori o visto movimenti sospetti. Il civico 4 è transennato. Non si danno pace a vedere quel dispiegamento di forze dell’ordine di fronte a loro mentre rincasano con i figli da scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

