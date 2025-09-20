Trovato morto legato nel letto La difesa | Fu omicidio colposo
"Non vi era la volontà di uccidere, si trattò di un errore e non è mai stato possibile dimostrare chi, tra i due, abbia posto in essere l’azione delittuosa". Ha chiesto l’assoluzione e, in subordine, la riqualificazione del reato da omicidio volontario a omicidio colposo ieri mattina in aula, davanti alla Corte D’Assise di Modena l’avvocato Maria Larossa, che rappresenta la difesa del 21enne rumeno, all’epoca dei fatti, accusato insieme a un connazionale e amico di omicidio volontario per la morte del 41enne di Bazzano Alessandro Gozzoli, trovato cadavere nel suo appartamento di Casinalbo, Modena, il 10 marzo di due anni fa con mani e piedi legati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
