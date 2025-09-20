Trovati con più di 7 chili di droga | tre arrestati a Ravenna

Ravenna, 20 settembre 2025 – Tre uomini sono stati arrestati ieri pomeriggio a Ravenna dalla polizia perché ritenuti legati a più di 7,5 chili tra hascisc e marijuana sequestrati in seguito a un controllo ai giardini Speyer, in zona stazione ferroviaria. Tutto è iniziato da una verifica delle Volanti su un 25enne di origine straniera in bici su via Carducci: addosso aveva circa 60 grammi di hascisc. I poliziotti hanno poi effettuato alcuni controlli in zona: finché alla vista delle divise un uomo di origine origine straniera si è allontanato in fretta ma poco dopo è stato bloccato. Dall'abitazione di fronte alla quale si trovava, proveniva un forte odore di marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

