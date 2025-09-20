Una notte di dolore, un equivoco straziante, due famiglie distrutte. È questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto mercoledì 17 settembre a Pisa, dove due ragazzi si sono scontrati frontalmente in moto. Un gioco, una passione condivisa, che si è trasformata in tragedia. L’incontro e lo schianto. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, la solita compagnia di adolescenti appassionati di moto si era ritrovata nell’area di sosta vicino all’Ikea, a due passi dall’Aurelia. Un grande piazzale, perfetto per acrobazie e corse improvvisate. Qui c’erano anche Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Troppa somiglianza”. Tragedia disumana, Jacopo e Leonardo muoiono 16enni: l’errore atroce in ospedale