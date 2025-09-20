Trofeo Città di Pordenone | in campo quattro campionesse del mondo del volley

Quattro big della pallavolo internazionale saranno impegnate sabato 20 e domenica 21 settembre a Pordenone in vista dell’inizio del campionato di A1. La città in questo fine settimana ospita così diversi appuntamenti per la cittadinanza, dalla cultura con gli eventi di Pordenonelegge, allo sport. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: trofeo - citt

: domenica 21 settembre, 54° Trofeo Città di Lucca: Passaggio da Monsagrati e San Martino con chiusura temporanea della Via Provinciale per Camaiore Il Comune di Pescaglia informa la cittadinanza che domenica 21 set Vai su Facebook

"Trofeo Silvio Berlusconi", Monza e Milan in campo con una maglia speciale - Domani sera Milan e Monza si affronteranno nella prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi" all'U- Lo riporta ilgiornale.it

Nasce il Trofeo Silvio Berlusconi: Milan e Monza in campo l'8 agosto - Milan e Monza hanno comunicato, attraverso una nota congiunta, la nascita del "Trofeo Silvio Berlusconi", la cui prima edizione si svolgerà l'8 agosto all'U- Riporta ilgiornale.it