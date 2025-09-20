Inizia il tour de force. La gara con il Genoa inaugura un ciclo di tre gare in una settimana, che comprende l’esordio in Europa League in casa dell’ Aston Villa e a seguire la trasferta di Lecce. Di più saranno cinque gare in quindici giorni da qui al 5 ottobre, con Friburgo e Pisa. Va da sè che Italiano dovrà attingere a tutti gli elementi per fare fronte al ciclo di gare. E allora si attendono risposte da elementi in fase di inserimento o in cerca di riscatto: non solo Dominguez fa parte di questa categoria. Pure da Miranda il tecnico si attende un passo avanti: "È partito con una squalifica pendente alla prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tris di partite da oggi: giovedì l’Aston Villa, poi il Lecce. Rowe, Holm e Dallinga chiedono spazio all’allenatore