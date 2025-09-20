Tris di partite da oggi | giovedì l’Aston Villa poi il Lecce Rowe Holm e Dallinga chiedono spazio all’allenatore

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025

Inizia il tour de force. La gara con il Genoa inaugura un ciclo di tre gare in una settimana, che comprende l’esordio in Europa League in casa dell’ Aston Villa e a seguire la trasferta di Lecce. Di più saranno cinque gare in quindici giorni da qui al 5 ottobre, con Friburgo e Pisa. Va da sè che Italiano dovrà attingere a tutti gli elementi per fare fronte al ciclo di gare. E allora si attendono risposte da elementi in fase di inserimento o in cerca di riscatto: non solo Dominguez fa parte di questa categoria. Pure da Miranda il tecnico si attende un passo avanti: "È partito con una squalifica pendente alla prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tris di partite da oggi: giovedì l'Aston Villa, poi il Lecce. Rowe, Holm e Dallinga chiedono spazio all'allenatore

